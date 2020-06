두산重, 3600억원 김포열병합발전소 공사 수주…2023년 준공

[아시아경제 김혜원 기자] 두산중공업이 김포 열병합발전소 건설 공사에서 3600억원 규모의 신규 수주 계약을 체결했다. 김포 열병합발전소는 두산중공업이 세계 다섯 번째로 독자 개발해 국산화에 성공한 발전용 대형 가스터빈을 공급하고 실증하는 프로젝트다.

두산중공업은 서부발전과 김포 열병합발전소의 파워블럭 부문 및 건설 공사 부문 계약을 각각 체결했다고 22일 밝혔다. 수주 금액은 약 3600억원이다. 지난해 12월 서부발전과 동일한 발전소의 가스터빈 공급 계약을 체결한 데 이은 신규 수주다.

열병합발전소는 전력 생산 설비와 지역난방 등을 위한 열 공급 설비를 모두 갖춘 발전소를 말한다. 김포 열병합발전소는 LNG 가스터빈으로 전력을 1차로 생산하고, 이어 폐열을 활용해 스팀터빈을 구동하며 한번 더 전력과 열을 생산 및 공급한다.

두산중공업이 공사를 따낸 파워블럭은 터빈, 발전기 등 주기기를 갖추고 전기를 생산하는 시설이다. 두산중공업이 체결한 파워블럭 부문 계약은 약 2300억원 규모로, 파워블럭에 들어가는 스팀터빈, 발전기, HRSG(배열회수보일러) 등을 공급, 설치한다. 송전선로, 공업용수 설비 등을 설치하는 발전소 건설 공사 부문 수주 금액은 약 1300억원이다.

김포 열병합발전소는 경기도 김포시 양촌읍 지역에 들어선다. 2023년 상반기 준공 예정이다. LNG를 열원으로 사용하는 500MW급 발전소로 인근 지역에 전력과 열을 공급하게 된다. 이 발전소에는 두산중공업이 2013년 국책과제로 개발에 착수해 지난해 9월 최종 조립을 마친 국내 최초 가스터빈 독자 모델이 적용된다.

박홍욱 두산중공업 파워서비스 BG장은 "최근 정부가 발표한 9차 전력수급기본계획 브리핑 자료에 따르면 국내 천연가스 발전 시장은 2020년 41.3GW에서 2034년 60.6GW로 대폭 증설될 전망"이라ㅕ며 "본격적인 시장 확대가 예상되는 만큼 산학연 협력을 바탕으로 최고 성능의 한국형 표준가스복합 발전 모델을 개발해 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

두산중공업은 산업통상자원부가 지난 2월 발족한 '한국형 표준가스복합 개발 사업화 추진단'에 참여하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr