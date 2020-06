日, 韓의 군함도 세계유산 취소 요구에 "약속 이행" 주장

[아시아경제 정현진 기자] 한국 정부가 군함도 등 일본 근대산업시설의 세계유산 등재 취소를 요구하는 서한을 유네스코에 발송할 방침이라고 밝힌 것과 관련해 일본 정부가 자신들은 강제징용 희생자를 기린다는 약속을 이행했다고 재차 주장했다.

22일 NHK방송 등에 따르면 스가 요시히데 관방장관은 이날 정례브리핑에서 한국의 방침에 대한 일본의 대응을 묻자 "보도는 알고 있지만 그 하나 하나에 논평은 삼가겠다"면서 이같이 말했다.

스가 장관은 "우리나라는 지금까지 세계유산위원회의 결의와 권고, 이런 것을 진지하게 받아들여 우리나라 정부가 약속한 조치를 포함해 이런 것들을 성실히 이행해오고 있다"면서 "계속 적절히 대응해 나가겠다"고 밝혔다. 그는 또 '한국 측으로부터 등재 취소를 요구하는 내용의 통보가 있었느냐'는 질문에는 "현 시점까지 말씀하신 것과 같은 통보는 일본 정부에 대해서는 행해진 사실이 없다"고 답했다.

앞서 한국 정부는 일제 시대에 강제징용이 발생한 현장인 군함도를 포함해 일본 근대산업시설의 세계유산 등재를 취소하도록 요구하는 박양우 문화체육관광부 장관 명의의 서한을 이달 내에 유네스코에 발송할 방침인 것으로 전날 전해졌다. 지난 15일 일반에 공개된 일본 도쿄 산업유산정보센터 내 전시물에 유네스코 등재 당시 약속과는 달리 강제동원 피해를 부정하고 자신들의 근대 산업화를 미화하는 내용들이 담기면서 대응 조치 차원에서 이뤄지는 것이다.

