"하룻밤 새 5000만원 올려"…김포·파주·잠실, 주말 북새통

[6·17 대책 첫 주말]

비규제지역 김포·파주, 주말 내내 북새통

호가 5000만~1억원 올라…가격 급등

파주, 저층도 7억원…풍선효과 영향

토지거래허가구역 앞둔 잠실도 문의↑

[아시아경제 문제원 기자, 이춘희 기자] "주말 내내 쉴 새 없이 전화가 걸려 왔습니다. 부동산 대책이 나온 직후부터 현재까지 호가가 4000만원 정도 올랐는데, 그나마도 전세 낀 매물은 거의 없습니다."(경기도 김포시 운정동 A공인 대표)

"토지거래허가구역으로 묶은 것 자체가 값이 오를 지역이라고 정부가 인정해준 셈이죠. 지금이 마지막이라는 생각 때문인지 매수 문의가 많습니다."(서울 잠실동 B공인 대표)

정부가 6ㆍ17 부동산 대책을 발표한 이후 첫 주말. 수도권 곳곳에서는 아파트값이 단기간에 급등하는 등 요동치는 모습이 계속됐다. 규제지역에 포함되지 않은 경기도 김포ㆍ파주시와 토지거래허가구역 지정을 앞둔 서울 잠실 일대로 수요가 몰린 탓이다. 시장 안정을 위해 내놓은 대책이 오히려 시장을 더욱 불안정하게 만들고 있다는 지적이 나온다.

◆하룻밤 사이 5000만원 올린 집주인…김포는 '불장'= 22일 아시아경제의 취재를 종합하면 김포시 아파트 단지 일대는 주말 사이 매수문의가 몰리면서 매물이 쏙 들어가고 호가가 수천만원 오르는 현상이 이어졌다.

이 지역 A공인 대표는 "운정동 반도유보라 2차 59㎡(이하 전용면적)는 대책 발표 전 3억6000만원대에 거래됐는데 지금은 기본 4억원"이라고 전했다.

실제 김포 일대 중개업소들은 주말 내내 쏟아지는 매수문의 전화로 쉴틈이 없었다. 계약서를 쓰는 중에도 사무실, 휴대전화가 계속 울려대며 하루종일 북새통이었다. 김포 운정동 C공인 관계자는 "전화가 빗발쳐 제대로 투자상담도 못하는 상황"이라고 말했다.

한강신도시 롯데캐슬 84㎡대는 지난달까지만해도 4억3000만원 전후로 거래됐지만 현재 호가는 5억5000만원으로 1억원 이상 급등했다. 인근 D공인 대표는 "현재 매물은 다섯 손가락 안에 꼽고, 전세를 낀 매물은 아예 없다"며 "운양동 일대는 이미 매수세력이 한바탕 돌고 갔다"고 말했다.

◆저층도 7억 부르는 집주인들…파주 급등세= 역시 규제를 피해간 파주 운정신도시 일대 역시 상황은 판박이였다. 파주 목동동 운정신도시 센트럴푸르지오 84㎡는 대책 발표후 나흘만에 실거래가와 호가가 각각 5000만원씩 급등했다는 것이 이 지역 중개업소들의 전언이다.

이 단지 인근 E공인 대표는 "전날 3층 집주인이 호가를 7억원으로 5000만원 높여 다시 내놨다"며 "찾는 사람이 많기 때문에 집주인들이 호가를 높이는 건 당연한 상황"이라고 했다. 수도권에서는 드물게 규제가 적용되지 않는 곳인데다 그동안 저평가됐다는 인식이 강해 투자자들이 급격히 모여들고 있는 것으로 해석된다.

?

다른 공인 관계자는 "3000세대에 달하는 아이파크가 사전점검을 끝내고 곧 풀리기 때문에 추후 분위기가 달라질 수도 있다"면서도 "현재까지 신축 고층은 최소 6억8000만원은 생각해야 한다"고 했다. 센트럴푸르지오 84㎡는 '갭'(매맷값에서 전셋값을 제외한 금액)이 3억원대으로 껑충 뛰었지만 여전히 매수문의가 많은 상황이다.

◆허가구역 앞둔 잠실에도 매수세 몰려= 23일부터 구청장 허가 없이는 부동산을 거래할 수 없게 되는 서울 송파구 잠실동 일대 역시 주말 내내 들썩거렸다. 정부와 서울시가 최근 잠실 스포츠ㆍ마이스(MICE) 개발사업 등 호재로 아파트값이 급등한 송파구 잠실동, 강남구 삼성ㆍ대치ㆍ청담동을 토지거래허가구역으로 지정하자 막바지 투자수요가 몰린 탓이다.

잠실동 리센츠 84.99㎡는 대책 발표 다음날인 지난 18일 21억원에 실거래가 이뤄졌다. 바로 직전 실거래가 19억1000만원에 비해 2억원 가까이 뛴 금액이다. 이는 지난해 12월 기록된 최고가 21억원과 같은 금액으로, 사실상 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)발 경기침체 이전으로 가격이 회복된 셈이다.

잠실동 F공인 대표는 "6ㆍ17 대책 발표 이후부터 주말까지 엄청나게 거래가 이뤄졌다"고 말했다. 주변 G공인 관계자 역시 "어차피 장기적으로는 오른다는 생각에 다들 마지막 갭투자에 뛰어들고 있다"며 "몇달 내 입주가 가능한 물건보다 오히려 전세기간이 많이 남은 물건의 선호도가 높은 상황"이라고 말했다.

◆거주의무 날벼락에 "과태료 문다", "차라리 비워둔다"= 강남구 대치동 은마, 마포구 성산동 시영 등 2년 거주 의무가 부과된 서울시내 초기 재건축 추진단지들은 정부 대책의 성토장으로 변한 분위기다. 정부의 보완책 검토에 관심을 보이면서도 과도한 규제로 재산권에 엄청난 피해를 입었다는 불만이 곳곳에서 터져나왔다.

현지 중개업소들에 따르면 현실적으로 입주가 어려운 일부 집주인들은 급매를 내놓고 있지만, 상당수 집주인은 실거주 요건 충족을 위해 세입자를 내보낼 계획인 것으로 알려졌다.

대치동 H공인 대표는 "등록임대주택 사업자들은 과태료 3000만원을 내고서라도 전입할 각오"라고 말했다. 한편에서는 차라리 집을 비워두겠다는 집주인들도 있는 것으로 전해졌다. 집이 너무 낡거나 좁아 현실적으로 입주가 어려운 만큼 세입자를 내보낸 후 2년간 전입신고만 한 채 거주요건을 채우겠다는 것이다.

이에 따라 현지에서는 매물 감소로 인한 전셋값 급등 우려가 확산되는 분위기다. 대치동 I공인 대표는 "이 일대는 서울시내에서 가장 학군 수요가 많은 곳"이라며 "그나마 노후 재건축 추진단지는 전셋값이 낮아 인기가 높았는데 갑자기 물량이 줄면 전세난은 불보듯 뻔한 상황"이라고 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr이춘희 기자 spring@asiae.co.kr