[아시아경제 온라인이슈팀]

가수 루나가 구릿빛 건강미를 뽐내며 근황을 전했다.

최근 루나는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 공개했다. 공개된 사진 속 루나는 밀착된 블랙 원피스를 입고 전시회 그림 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습이다. 특히 구릿빛 피부와 블랙 의상이 작품의 밝은 컬러와 대조를 이루며 그녀의 섹시한 비주얼을 한층 돋보이게 한다.

한편, 루나는 유튜브채널 '루나의 알파벳'을 선보이고 있다.

