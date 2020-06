속보[아시아경제 김가연 기자] 전 세계 일일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 수가 또다시 역대 최고치를 경신했다.

세계보건기구(WHO)는 21일(현지시간) 자체 집계 결과 지난 24시간 동안 전 세계에서 18만3천20명의 신규 코로나19 확진자가 발생했다고 밝혔다.

국가별 신규 확진자 수는 브라질이 5만4천771명으로 가장 많았고, 미국(3만6천617명)이 뒤따랐다. 인도에서도 1만5천400명 이상이 나왔다.

