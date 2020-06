경기교육청, 초·중·고졸 검정고시 8월22일 시행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 오는 8월22일 '2020년도 제2회 초졸ㆍ중졸ㆍ고졸 검정고시'를 시행한다.

원서는 다음 달 13일부터 17일까지 도내 25개 교육지원청에서 받는다. 온라인 접수는 같은 달 13일부터 16일까지 나이스 대국민 서비스(http://kged.goe.go.kr)를 통해 할 수 있다.

시험 과목은 초졸의 경우 국어, 사회, 수학, 과학 필수 4과목과 도덕, 체육, 음악, 미술, 실과, 영어 가운데 선택 2과목이다. 중졸은 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 필수 5과목과 도덕, 기술ㆍ가정, 체육, 음악, 미술 가운데 선택 1과목이다. 고졸은 중졸 6과목에 한국사가 추가된다.

기타 세부사항은 경기교육청 홈페이지에 들어가 확인하거나 경기교육청 평생교육복지과(031-820-0888)로 문의하면 된다.

시험 장소는 오는 8월7일, 합격자 발표는 9월11일 경기교육청 홈페이지(www.goe.go.kr)에서 확인할 수 있다.

최희숙 경기교육청 평생교육복지과장은 "코로나19 감염 예방과 확산 방지를 위해 응시원서 온라인 접수를 권장한다"며 "특히 현장 접수 시에는 반드시 개인용 마스크 착용 뒤 방문하고 접수처 직원의 안내에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

