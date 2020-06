<장 마감 후 주요공시>

◆ 사조오양 사조오양 006090 | 코스피 증권정보 현재가 8,060 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 28,692 전일가 8,060 2020.06.19 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인지정예고

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 2,000 등락률 +0.81% 거래량 919,945 전일가 247,500 2020.06.19 15:30 장중(20분지연) close =네이버웹툰 분할합병 결정

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 20,550 전일대비 250 등락률 +1.23% 거래량 598,228 전일가 20,300 2020.06.19 15:30 장중(20분지연) close =방화6재정비촉진구역 재건축 1410억 규모 수주

◆ SG충방 SG충방 001380 | 코스피 증권정보 현재가 1,235 전일대비 20 등락률 +1.65% 거래량 128,397 전일가 1,215 2020.06.19 15:30 장중(20분지연) close =방적사업 중단

◆ 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 1,175 전일대비 5 등락률 -0.42% 거래량 135,157 전일가 1,180 2020.06.19 15:30 장중(20분지연) close =반도체 사업 영업중단 "비효율 사업 구조조정"

