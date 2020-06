포항시, 27일부터 청소년재단 시설 단계적 개관

22일부터 인터넷으로 시설 사용 '사전예약'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시청소년재단은 오는 27일부터 생활 속 방역 지침에 따라 이용자의 안전을 최우선에 두고 각 시설 운영을 단계적으로 개관한다고 22일 밝혔다.

청소년수련관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 체계적인 관리를 위해 수련관 출입 모든 방문자에게 명부 작성 및 발열체크, 손소독, 마스크 착용 상태를 점검한다. 개방일에 앞서 시설 예약은 22일부터 인터넷으로 이뤄진다. 여가교실 가족프로그램은 7월 참가자 모집을 거쳐 8월부터 운영된다.

청소년수련원의 콘도 및 생활관 시설 예약 또한 22일부터 인터넷으로 진행된다. 천혜의 바다뷰를 활용한 청소년수련원 캠핑장은 7월 4일 개장 예정이다.

상담복지센터는 그동안 진행되어 왔던 비대면 온라인 상담 서비스들을 위기청소년 및 학교 밖 청소년 우선으로 대면 상담을 진행한다. 자세한 내용은 포항시청소년재단 홈페이지를 참고하면 된다.

윤영란 포항시청소년재단 상임이사는 "지역 청소년들의 안정적인 성장을 위해 시급성에 맞춰 단계별 부분 개관을 준비, 시작하는 만큼 철저한 방역 수칙 준수로 안전하게 시설 운영 및 프로그램을 제공하겠다"고 전했다.

