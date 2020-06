<장 마감 후 주요공시>

◆ 화진 화진 134780 | 코스닥 증권정보 현재가 3,060 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,060 2020.06.19 00:00 장중(20분지연) close =상장폐지에 따른 정리매매 개시

◆ 에이씨티 에이씨티 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,480 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,480 2020.06.19 00:00 장중(20분지연) close =상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ 티케이케미칼 티케이케미칼 104480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,115 전일대비 50 등락률 +2.42% 거래량 672,847 전일가 2,065 2020.06.19 15:30 장중(20분지연) close =건설부문 신규사업 2개월 영업정지

◆ 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.06.19 00:00 장중(20분지연) close =상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ 교보9호스팩 교보9호스팩 331520 | 코스닥 증권정보 현재가 2,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,000 2020.06.19 00:00 장중(20분지연) close =여수새고막과의 합병결정 철회

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr