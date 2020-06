도봉구, 어린이집에 보건용마스크 5만8770개 긴급 지원

어린이집 214개소에 아동용 마스크 4만5470개, 성인용 마스크 1만3300개 지원...아동 1인당 6개씩, 보육교직원 1인 당 7개씩 배부

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방 및 확산 방지를 위해 지난 19일 구내 어린이집 214개소에 아동용마스크 4만5470개, 성인용마스크 1만3300개를 긴급 지원했다.

앞서 보건복지부는 6월1일 전국 단위의 어린이집 휴원 명령을 해제했으나 서울시 어린이집은 코로나19 확진자가 계속 증가함에 따라 휴원을 유지, 긴급보육을 실시하고 있다. 현재 도봉구 어린이집에서는 5387명(현원의 81.5%)의 아동이 긴급보육을 이용하고 있다.

이에 구는 어린이집 내 코로나19 감염 예방을 위해 보건용마스크(KF80)를 재원아동 6600여명 대상으로 1인 당 6개씩, 보육교직원 1800여명 대상으로 1인 당 7개씩 배부했다. 여분은 어린이집에 보관, 유증상자 발생 등 유사시에 사용할 예정이다.

구는 감염병에 취약한 영유아를 보육하고 있는 어린이집을 대상으로 4월29일 아동용마스크 1만2273개, 교직원용마스크 3550개, 면마스크 1만728개, 자동손소독기 215개, 손소독제 260개, 비접촉식체온계 265개를 지급, 6월4일에도 손소독제(1ℓ) 3753개를 긴급으로 지원한 바 있다.

이동진 도봉구청장은 “도봉구는 긴급보육을 하고 있는 구내 어린이집에 정기적으로 방역물품(마스크, 손소독제 등)을 지원하고 있으며, 월 2회 업체 방역소독을 실시할 수 있도록 방역소독비 지원 및 방역관리 모니터링을 실시하고 있다”며 “건강취약 계층인 영·유아와 이와 긴밀하게 접촉하는 보육교직원들의 안전과 어린이집 내 코로나19 감염 예방을 위해 철저히 대비하겠다”고 전했다.

