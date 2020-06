KT, 공시·취준생 겨냥한 '에듀윌 찐합격팩'…월4만1500원

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 취업 준비생들을 위해 에듀윌의 온라인 교육 콘텐츠를 데이터 걱정 없이 수강할 수 있는 ‘에듀윌 찐합격팩’ 부가서비스와 전용패드를 출시했다고 21일 밝혔다.

에듀윌 찐합격팩 부가서비스는 월 4만1500원(VAT포함)이다. KT 홈페이지와 에듀윌 가입 사이트(http://eduwill.net/ktedu)에서 가입할 수 있다. 별도 약정 및 위약금도 없다.

찐합격팩 고객에겐 KT의 요금제별 제공 기본 데이터와 별도로 에듀윌 '독한합격앱' 사용을 위한 데이터 2GB(Gbps)를 매일 제공한다. 전용 데이터 2GB를 모두 소진해도 3MB(Mbps) 속도를 추가로 무제한 제공한다.

찐합격팩은 ‘에듀윌 공무원팩’과 ‘에듀윌 취업팩’ 2종으로 구성돼, 취업 준비생이 준비하고자 하는 직종에 따라 패키지를 선택할 수 있다.

에듀윌 공무원팩은 7, 9급 공무원 시험을 위한 행정, 세무, 회계직 등 41개 직렬 교육콘텐츠를 제공하고, 에듀윌 취업팩은 삼성GSAT, SK그룹, 매경 TEST, ERP자격증, 정보처리기능사 등 40여개 대기업과 공기업의 취업과 자격증 컨텐츠를 제공한다. 이는 기존 약 110만원 이상의 콘텐츠들을 월 4만원대로 자유롭게 시청할 수 있게 된 것이라고 KT는 설명했다.

기존 KT고객이 아니거나, 새롭게 학습용 태블릿 PC를 구매하고자 하는 KT 고객은 에듀윌 ‘독한합격 전용패드’를 구매할 수 있다. 해당 전용 패드는 삼성 갤럭시탭 A 8.0과 동일한 스펙으로, 최대 할인가 월 5만원대에 패드제품과 모바일 기본 제공 데이터 1.6GB(월), 그리고 찐합격팩 무제한 부가서비스를 이용할 수 있다. KT는 전용 패드 신규 구매고객 선착순 1000명에 한해 헤드셋과 거치대 등 사은품 증정 행사를 진행할 예정이다.

KT 기업서비스본부의 이진우 본부장은 "KT가 통신사 최초로 온라인 교육업체와 연계한 취업 지원 서비스를 선보였다”며, “어려운 취업환경 속에서 KT의 에듀윌 찐합격팩이 취준생들의 합격에 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

