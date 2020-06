동행세일 홈페이지 오픈, 온·오프라인 행사 정보 및 할인 정보 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 대한민국 동행세일 행사 홈페이지를 오픈했다고 21일 밝혔다. 홈페이지는 메인화면, 행사 및 할인정보, 이벤트, 온라인 기획전, 주간트렌드 등 총 5개 영역으로 구성돼 있다. 동행세일 홈페이지는 참여 희망 업체가 홈페이지를 통해 행사와 할인 정보를 자유롭게 홍보할 수 있도록 구성됐다. 아울러 회원가입 없이 상호, 할인정보, 연락처, 주소 등을 작성하면 홍보가 가능한 동행장터 게시판도 마련됐다.

중기부 김재용 홍보담당관은 “동행장터는 홍보나 마케팅 역량이 상대적으로 미흡한 중소·소상공인의 홍보에 도움을 드리기 위한 아이디어”라며 “중소·소상공인들의 적극적인 활용을 당부한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr