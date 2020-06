민주 "상임위원장 선출 마무리" VS 통합 "외교안보 합동회의 우선"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당과 미래통합당이 원 구성을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있다.

21일 민주당은 통합당의 국회 복귀를 촉구했으며 통합당은 외교안보 분야 합동 회의를 우선 열자고 제안했다.

홍정민 민주당 원내대변인은 이날 오후 현안서면브리핑에서 "미래통합당 김종인 비상대책위원장, 김성원 원내수석부대표가 주호영 원내대표를 찾아가 원내복귀를 설득했다는 언론보도가 있었다"면서 "이번주 중 상임위원장 선출을 마무리하고 더 늦기 전에 3차 추가경정예산안 심사에 착수해야 한다"고 말했다.

그는 "21대 국회가 개원한 지 벌써 한 달이 다 돼가고 있다"면서 "일부 상임위가 가동돼 업무보고를 받고 있는 중이지만 제일 중요한 3차 추가경정예산안 심사는 진행되지 못하고 있는 상황"이라고 우려헀다.

이어 "민주당은 이미 여러 번 입장을 밝힌 바와 같이 각 상임위에서 야당의 의견을 충분히 존중할 것"이라면서 "통합당의 국회복귀를 촉구한다"고 말했다.

통합당은 김 위원장과 김 수석부대표가 전일 충북 보은군에 위치한 속리산 법주사에서 주 원내대표를 만나 원 구성 협상과 관련한 논의를 진행했지만, 뚜렷한 결론은 나지 않은 상태다.

박진 통합당 외교안보특별위원회 위원장은 이날 오후 국회에서 외교안보특위 전체회의를 열고 "국민의 재산과 생명이 위협받는 이 순간에도 여야가 머리를 맞대고 초당적으로 논의할수 없는 국회 파행이 대단히 안타깝다"면서 "민주당은 지금이라도 오만과 폭주를 멈추고 외교안보 문제 만큼은 여야 합동 회의를 통해 초당적으로 노력하는 모습을 보여줘야 한다"고 말했다. 이어 "파행된 상임위는 작동하지 않지만 여야가 모여 초당적 협력을 할수 있다는 저희 목소리에 답해주시길 바란다"고 말했다.

