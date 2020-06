'헐크' 디섐보 3타 차 공동 16위…"오늘은 348야드~"

RBC헤리티지 셋째날 1언더파 주춤, 해튼과 심프슨, 파머, 안세르 공동선두, '넘버 1' 매킬로이는 공동 28위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "최대 348야드."

'헐크' 브라이슨 디섐보(미국)의 무력 시위가 이어지고 있다. 21일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 하버타운골프장(파71ㆍ7099야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 RBC헤리티지(총상금 710만 달러) 3라운드에서는 무려 348야드를 때렸다. 티럴 해튼(잉글랜드) 등 공동선두(15언더파 198타)와는 3타 차 공동 16위(12언더파 201타), 우승 진군이 충분한 자리다.

디섐보는 최근 체중을 18kg이나 늘리는 등 몸집을 불려 '장타 실험'을 진행하고 있다. 이미 2020시즌 평균 드라이브 샷 비거리 1위(323.8야드)를 접수했다. 이날은 버디 3개와 보기 2개를 묶었다. 아이언 샷의 그린적중율 77.78%, 홀 당 평균 퍼팅 수 1.79개로 그린에서 제동이 걸려 1타를 줄이는데 그쳤다는 게 오히려 아쉽다. 1타 차 공동 2위에서 출발해 순위가 조금 내려갔다.

해튼과 웨브 심프슨, 라이언 파머(이상 미국), 에브라암 안세르(멕시코) 등 4명이 치열한 선두 다툼을 펼치는 상황이다. 해튼은 특히 8언더파를 몰아쳐 단숨에 리더보드 상단을 점령했다. 지난 3월 아널드파머인비테이셔널에서 PGA투어 첫 우승을 일궈낸 선수다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 투어가 셧다운되기 직전 무대다. 2개 대회 연속 우승 기회를 잡았다.

'빅 5' 역시 치열한 우승 경쟁을 펼치고 있다. 세계랭킹 4위 브룩스 켑카와 5위 더스틴 존슨(이상 미국)이 공동 16위에 합류했고, '넘버 1' 로리 매킬로이(북아일랜드)가 5언더파를 앞세워 공동 28위(10언더파 203타)로 순위를 끌어 올렸다. 2위 욘 람(스페인)과 3위 저스틴 토머스(미국) 역시 나란히 5타씩을 줄여 공동 36위(9언더파 204타)에서 최종 4라운드를 기약했다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr