[아시아경제 유제훈 기자] 유럽연합(EU) 의회가 중국의 '홍콩판 국가보안법(홍콩보안법)' 강행처리를 규탄하고 국제사법재판소(ICJ) 제소 및 제재를 촉구하는 결의안을 통과시켰다.

20일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 유럽의회는 전날 이같은 내용을 담은 규탄 결의안을 찬성 565표, 반대 34표, 기권 62표로 채택했다.

유럽의회는 "홍콩보안법이 적용될 경우 ICJ에 제소하는 것을 EU와 회원국이 검토할 것을 요구한다"면서 "아울러 EU는 경제적 수단을 통해 중국의 인권 탄압에 이의를 제기하기 위해 경제적 지렛대를 사용해야 한다고 본다"고 강조했다.

