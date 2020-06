광진구 구의2동 주택가 공동주차장 ‘범죄예방 우수주차장’ 인증 획득

구의2동 주택가 공동주차장 ‘범죄예방 우수시설’ 인증... 경찰서 핫라인 비상벨 설치, CCTV추가 설치로 사각지대 해소

[아시아경제 박종일 기자] 광진구시설관리공단(이사장 김상국)이 광진구(구청장 김선갑)로부터 위탁받아 관리·운영하는 구의2동 주택가 공동주차장이 지역에서 처음으로 ‘범죄예방 우수시설’ 인증을 획득했다.

‘범죄예방 우수시설’은 경찰서 범죄예방 진단팀이 직접 현장에 방문, 방범 및 안전시설, 관리 운영 체계 등을 점검·진단한 후에 범죄 안전이 확보됐다고 판단되면 인증하는 시설이다.

구의2동 주택가 공동주차장은 지하 1, 지상 2층 규모로 90대의 차량을 주차할 수 있으며, 인근 지역 주민을 위한 거주자 주차장과 아차산 방문객을 위한 공영주차장으로 복합 운영되는 무인 주차장이다.

광진구시설관리공단은 무인주차장으로 운영되는 특성을 고려, 경찰서와 핫라인 비상벨을 설치, CCTV를 추가로 마련해 사각지대를 해소했다.

또 범죄예방 안내문, 경고표지판, 과속 방지시설 등을 설치, 광진경찰서로부터 ‘범죄예방 우수시설’로 인증 받았다.

김선갑 광진구청장은 “앞으로도 주차장 내 범죄예방 시스템을 고도화하여 구민이 안심하고 주차장을 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

