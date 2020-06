[아시아경제 박형수 기자] 북한이 휴전선 남쪽으로 전단을 살포하겠다는 계획을 발표한 가운데 정부가 즉각 중단할 것을 요구했다.

통일부는 20일 "북한이 금일 보도 매체를 통해 대규모 대남 비방 전단 살포 계획을 밝힌 것은 매우 유감"이며 "즉각 중단할 것을 요구한다"고 밝혔다.

통일부는 "북한의 이러한 행위는 남북 간 합의에 대한 명백한 위반"이며 "남북 사이의 잘못된 관행을 해결하는 것이 아니라 오히려 악화시키는 조치"라고 덧붙였다.

통일부는 아울러 일부 민간단체의 대북 전단과 물품 살포행위에 강력하게 대응한다는 입장을 다시 한번 강조했다. 정부와 경찰, 접경지역 지자체가 협력해 살포 행위 일체를 원천 봉쇄할 수 있도록 단속하고 있다고 설명했다.

앞서 북한 조선중앙통신은 "북한이 대규모 대남삐라(전단) 살포를 위한 준비를 본격적으로 추진 중"이라고 보도했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr