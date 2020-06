[아시아경제 김형민 기자] 미국 상무부 산하 경제분석국은 올해 2분기 경상수지 적자가 1042억달러라고 19일(현지시간) 발표했다.

이는 조사치였던 1029억달러보다 많고 전분기 1098억 달러보다는 줄어든 수치다.

