김송식 구례군 의장 ‘스테이 스트롱’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 김송식 구례군의회 의장은 19일 ‘코로나19를 함께 이겨내자’는 격려의 메시지를 담은 ‘스테이 스트롱’ 캠페인에 동참했다고 밝혔다.

김 의장은 전날 광양시의회 김성희 의장의 지목을 받아 이번 캠페인에 나서게 됐다.

‘스테이 스트롱’캠페인은 외교부가 코로나19 사태로 함께 극복해 나가기 위한 연대 메시지를 전 세계로 확산시키기 위해 3월 초 시작한 캠페인으로 응원 문구를 담은 로고를 만들어 SNS에 올린 뒤 캠페인을 이어갈 사람을 추천하는 방식으로 진행된다.

스테이 스트롱 캠페인 팻말에는 두 손을 모아 기도하는 그림에 비누 거품으로 손을 씻는 로고와 ‘코로나19 구례군의회와 함께 이겨내요’라는 메시지를 넣어 구례군민과 함께 코로나를 이겨내자는 강한 의지를 담고 있다.

김송식 의장은 “코로나 청정지역 사수와 경제 활성화에 온 힘을 기울이겠다”고 말하며 개인위생 및 방역수칙 준수를 당부했다.

다음 주자로는 농협중앙회 구례군지부 현용순 지부장과 구례자연드림파크 입주기업체 협의회 오성수 대표를 지목하며 캠페인 동참을 요청했다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr