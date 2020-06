무주군 이해양 의원, 무주 ~ 인천공항 버스 노선 신설

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수~무주~인천공항 간 시외버스 노선이 신설되면서 무주?장수의 주민들과 해당 지역을 찾는 여행객들의 교통편의가 크게 향상될 것으로 보인다.

이번 공항버스노선 신설은 작년 8월 이해양 의원이 주관한 ‘운송회사,태권도진흥재단 간담회’를 통하여 주민들의 인천공항 이용불편 해소와 태권도원 활성화를 위한 버스노선 신설 필요성이 대두된 것을 시작으로, 국토교통부 및 충남도?전북도와 지속적으로 협의하는 등 적극적인 행보를 펼친 지 9개월 만의 성과다.

이는 △2017년 무주~전주 버스요금 인하, △2019년 무주~서울 버스 1일 생활권 실현 후 이해양 의원이 이루어낸 세 번째 주민교통편의 증진 사례다.

이해양 의원의 무주군 교통인프라 개선 성과는 3건 모두 운영 상 무주군 예산을 들이지 않는 성과로서, 주민편의와 지역경제 및 태권도원 활성화 등 여러 측면에서의 기대효과가 큰 동시에 지역 차원의 부담을 없앴다는 점에서도 의미 있는 성과다.

신설된 공항버스 노선은 장수터미널에서 장계터미널, 무주공용터미널을 경유하여 인천국제공항으로 이어지며, 향후 전북고속 2회?금남고속 2회로 하루 4회 왕복 운행할 예정이다.

이번 노선 신설 인가 추진과정에서는 관련 광역단체의 인가 부동의 의견으로 난항을 겪기도 하였다. 그러나 버스노선 신설 필요성 관철을 위한 이해양 의원과 태권도진흥재단의 적극적 노력으로, 지난 4일 국토교통부 여객자동차운송사업 조정위원회에서 조정 신청을 인용결정하며 노선 신설이 최종 결정됐다.

이해양 의원은 “이번 공항버스노선 신설은 해외태권도인들과 해외여행객·무주군민과 장수군민들께 도움이 되고, 또한 이로써 무주가 진안·영동 등 주변지역의 교통거점 기능도 하게 된다면 다양하게 무주의 위상을 높이는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 군민의 삶의 질을 높이고 지역을 활성화하는 의정활동에 최선을 다 하겠다.”라고 밝혔다.

태권도진흥재단 관계자는 “이번 공항버스 노선 신설은 태권도원을 비롯한 무주군 관광산업 발전에도 큰 기여를 할 것으로 기대된다.”라며 “해외에서 태권도원을 찾을 많은 사범님들과 수련생들에게 원활한 교통편을 제공할 수 있도록 노력해준 이해양 의원님을 비롯한 국토교통부, 전북도, 충남도, 운송회사 등 관계자분들에게 감사의 마음을 전한다.”라고 말했다.

