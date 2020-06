[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군의회는 19일 고문변호사로 법무법인 랜드마크 유형준 변호사를 위촉하였다.

임실군 고문변호사로 위촉된 유형준 변호사는 임실군의회 입법·법률고문 운영조례에 따라 19일부터 2년간 임실군의회 고문변호사로 활동한다.

신대용 의장은 “임실군의회도 실무경험이 풍부한 고문변호사를 위촉하여 전문적인 법률자문을 받을 수 있게 됨으로써 자치분권 강화로 인해 주민이 직접 참여하는 미래지향적인 자치입법권을 확대할 수 있게 되었다. 활발한 법률 자문을 통하여 의정활동의 전문성을 제고하고 의회의 역량을 강화할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

