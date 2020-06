[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 도봉구 <4급 승진내정자>▲권두율(행정지원과)(2020.7.1일자)><5급 승진내정자>▲김선주(지속가능정책 담당관) ▲민창식(행정지원과) ▲최승렬(행정지원과) ▲고금숙(문화체육과) ▲장동원(징수과) ▲김성식(교통행정과)(2021. 1. 1.자 예정)

