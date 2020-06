카카오·알리페이, 카카오페이에 1600억원 투자

[아시아경제 문혜원 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 와 알리페이가 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 페이에 1600억원 규모의 신규 투자를 단행했다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 19일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 페이에 제삼자 배정 유상증자 방식으로 448억원을 출자했다고 공시했다. 알리페이싱가포르홀딩스도 1152억원을 투자했다.

유상증자 후 지분 구조는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 56.1%, 알리페이싱가포르홀딩 43.9%이다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 페이는 투자금을 기존 사업 안정화 및 고도화, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 페이증권 자본 확충, 신규 사업 투자를 위한 자금 마련에 쓸 계획이라고 밝혔다.

