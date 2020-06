서울시의회 전국 지방의회 최초로 후보자 토론회 성황리 마쳐

하반기 의장 후보 최웅식·김인호 의원, 부의장 후보 김기덕, 김광수·김제리 후보 등

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 더불어민주당 선거관리위원회(김생환 위원장,노원4)는 19일 오후 1시 서울시의회 본회의장에서 ‘제10대 서울시의회 후반기 의장단 등 더불어민주당 후보자 및 대표의원 선출을 위한 선거 후보자 토론회’를 개최했다.

이번 토론회는 서울시의회 더불어민주당 회칙 제30조 규정에 따라 개최된 것으로, 의장단 등 원구성 선거를 앞두고 후보자 검증을 위한 토론회로는 전국 지방의회 최초로 개최된 것이다.

또 이는 서울시의회 유튜브 채널을 통해 토론회 전 과정이 생중계됨에 따라 서울시정에 관심 있는 서울시민들과 언론들이 뜨거운 관심을 가지고 함께 지켜보았다.

이날 토론회에는 ▲의장 후보 최웅식(영등포1), 김인호(동대문3) ▲제1부의장 후보 김기덕(마포4) ▲제2부의장 후보 김광수(도봉2), 김제리(용산1) ▲운영위원장 후보 김정태(영등포2) ▲대표의원 후보 조상호(서대문4) 의원이 나서 선거관리위원회가 선정한 질문과 현장에서 의원들이 추첨한 질문, 그리고 경합 후보의 경우 상호 질의응답까지 이어지는 약 2시간여 동안의 세세한 후보자 검증의 시간을 가졌다.

김생환 선거관리위원장은 “전국 지방의회 최초로 개최돼 선도적인 의미를 가지는 후반기 원구성 선거를 위한 토론회에 수준 높은 질문과 관심을 보여주신 서울시의원들과 시민들께 감사의 말씀을 드린다”며 “오늘 토론에서 논의 되었던 지방자치법을 비롯한 지방분권과 집행부와의 견제와 협력, 그리고 남녀 성비문제를 다룬 성평등 의회에 이르기까지 훌륭한 공약과 정책들이 후반기 의장단에 의해 실현될 수 있도록 서울시의회 더불어민주당 선거관리위원회가 끝까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

