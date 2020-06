[아시아경제 금보령 기자] 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 22,900 전일대비 150 등락률 +0.66% 거래량 1,319,783 전일가 22,750 2020.06.19 15:30 장마감 close 은 '하이브리드 바이오센서 기반 초소형 개발·저전력 진단시스템 개발'이 국책과제로 선정됐다고 19일 공시했다.

사업명은 '지역특화산업육성플러스(R&D)-지역스타기업육성'이다. 개발 기간은 2021년 12월31일까지다. 사업비 규모는 정부출연금 3억8000만원 등 총 4억7600만원이다.

수젠텍 측은 "이번 국책과제를 통해 환자의 체내 수분량을 고려해 바이오마커를 측정할 수 있는 초소형·저전력 진단기술을 개발하고, 이를 통해 중소형 의료기관 및 가정에서 간편에게 당뇨병, 신장질환 등 각종 질병을 진단 및 관리할 수 있는 휴대용 진단기기를 개발하고 판매인허가를 받고자 한다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr