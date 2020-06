통합당 "정부, 부동산 잡겠다더니…3040 주거 사다리만 걷어내"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 정부의 6·17 부동산 대책과 관련, "3040의 주거 사다리를 걷어냈다"며 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 19일 논평을 통해 "부동산 투기를 잡겠다던 정부가 결국 잡은 것이라곤 내 집 하나 장만하고픈 서민들의 꿈과 희망이었다"며 이같이 밝혔다.

그는 "서울을 비롯해 수도권 전체가 문 정부 내내 천정부지 치솟는 집값 불안에 시달렸다"며 "한 곳을 누르면 나머지 한 곳이 부풀어 오르는 풍선효과의 부작용만 양산한 것이 이 정부의 부동산 정책"이라고 지적했다.

김 대변인은 "이번 정책의 문제점은 무엇보다 앞으로 집 한 칸 장만하고 싶은 3040 세대의 주거 사다리를 걷어차 버렸다는 데에 있다"며 "자금력이 없어 보통 전세를 끼고 집을 장만하는 무주택 젊은이들의 생애 첫 주택 마련의 꿈까지 투기꾼의 욕망으로 치부해버린 것"이라고 비판했다.

그는 "용이 되지 말고 붕어, 개구리, 가재로 사는 따뜻한 개천을 강요하지 말라"며 "이 정부의 부동산 정책은 헌법에 명시된 재산권과 자유를 침해하고 있다"고 꼬집었다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr