경북 경산시 이웃돕기 '민간 릴레이' 어디까지…18회차는 선풍기 15대

"코로나19 사각지대 발굴하자" 시민들 스스로 시작

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경산시에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 생계 위기에 빠진 취약계층을 돕자는 민간 차원의 '사각지대 발굴 릴레이' 캠페인이 갈수록 지역민들의 호응 속에 열기를 더하고 있다.

19일 경산시에 따르면 코로나19 사각지대를 위한 경산시민들의 자발적 나눔 활동인 '한줌 빛으로 릴레이 활동'이 제18회차를 맞았다.

이번 18차 주자로는 행복나누기가족봉사단 민향심 대표와 신체장애인복지회 김소점 사무국장이 바통을 이어받았다. 이들은 선풍기 15대를 어려운 이웃에게 전달해 달라며 서부1동 동사무소에 전달했다.

이수일 서부1동장은 "코로나19로 힘들어하는 이웃들을 위한 아름다운 나눔활동에 진심으로 감사드린다"며 "행복의 바람이 부는 시원한 선풍기로 이웃들이 건강한 여름을 보낼 수 있도록 전달하겠다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr