文대통령, 김연철 통일부 장관 사의 수용 (종합)

靑 "19일 오전 10시40분 사의표명 면직안 재가"…18일 文대통령과 김 장관 만찬 함께하며 의견 교환

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령은 19일 오전 김연철 통일부 장관 사의표명을 받아들였다.

강민석 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 금일 오전 10시40분경 김연철 통일부 장관의 사의표명에 따른 면직안을 재가했다"고 말했다. 문 대통령은 18일 김 장관과 만찬을 함께하면서 사의 표명에 대한 입장을 경청했다.

청와대 핵심 관계자는 문 대통령과 김 장관 만찬 대화 내용과 관련해 "남북 관계 악화에 대한 책임을 지고 물러난다고 했는데 그 부분을 감안하면 될 것 같다"고 말했다.

그는 김 장관 후임 인사와 관련해 "인선과 관련해서는 말씀을 드리지 않겠다"고 말을 아꼈다. 문 대통령의 사의 수용이 통일부에 대한 원포인트 인사 교체가 될 것인지, 청와대와 정부 외교·안보라인 전면 교체가 될 것인지에 대해서는 공개하기 어렵다는 의미이다.

앞서 김 장관은 지난 17일 통일부 기자실을 방문해 "저는 남북관계 악화의 모든 책임을 지고 물러나기로 했다"면서 "지금 상황에서는 분위기를 쇄신하는 계기를 마련하는 것도 제게 주어진 책무가 아닐까 생각했다"라고 밝힌 바 있다.

문 대통령은 김 장관이 사의를 표명한뒤 직접 만나 견해를 듣고 이를 수용하는 형식을 취했다. 김 장관은 19일 오후 4시 통일부 별관 2층 대강당에서 이임식을 가질 예정이다.

한편 청와대 핵심 관계자는 존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관 회고록 문제와 관련해 "볼턴 회고록 같은 경우는 언론 보도를 통해서만 알고 있다. 공식적으로 드릴 말씀이 없다"고 말했다.

