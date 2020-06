원광대 반려동물산업학과, ㈜아임과 업무협약 ‘탄력’

산학협력으로 반려동물산업 활성화 전망

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 원광대학교 농식품융합대학 반려동물산업학과와 (주)아임이 반려동물산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

원광대에 따르면 지난 16일 원광대 농식품융합대학에서 김옥진 학과장과 성열규 대표를 비롯해 양측 관계자들이 참석한 가운데 반려동물 IT 융합 기기 개발 전문인력 양성과 장학금 지원을 통한 산학 협력 활성화, 반려동물 신제품 개발 등에 상호 협력키로 합의했다.

김옥진 학과장은 “이번 협약을 계기로 양 기관은 IT 융합 반려동물산업 확대에 따른 직업군 발굴, 관련 전문가 양성 및 신제품 개발을 위한 산학협력을 진행할 예정”이라며, 향후 계획을 밝혔다.

또한 성열규 대표는 “익산에 소재한 지역기업으로서 원광대 반려동물산업학과와 긴밀한 협력을 통한 공동 연구로 발전된 반려동물 IT 융합 기기 개발 및 체계적인 전문 인력 양성도 기대된다”고 말했다.

한편 지난해 신설된 원광대 반려동물산업학과는 최근 급성장하고 있는 반려동물 산업 시장의 전문인력 양성을 목표로 하고 있다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr