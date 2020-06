박지원 "차기 통일부 장관, 부총리로 승격해야…임종석, 아주 잘할것"

[아시아경제 원다라 기자] 박지원 단국대 석좌교수가 차기 통일부 장관을 부총리격으로 승격해야 한다면서 임종석 전 대통령 비서실장이 맡게되면 아주 잘 할 것이라고 말했다.

박 교수는 19일 오전 CBS 라디오에 출연해 차기 통일부 총리와 관련해 "상대가 김여정 제1부부장으로 북한의 제2인자"라면서 "과거처럼 부총리로 승격해서 좀 중한, 무게가 있는 분을 부총리 겸 통일부 장관으로 임명해야 한다"고 말했다.

이어 "그리고 지금까지의 통일부 장관은 대북 문제만 바라봤는데 제일 중요한 것은 미국을 설득하는 것이다. 미국이 지나치게 제제하고 문제가 있을 때에는 미국과도 가서 한바탕해야 한다"면서 "대북문제는 북미문제가 될 수 있으니까 삼각 구도로 가야 한다"고 말했다.

그러면서 "미국의 설득이 필요한데. 자꾸 외교부에만 맡겨놓고 자기들이 하는 것보다는 통일부총리 겸 장관은 이제 미국을 직접 가서 설명도 하고 한 번씩 충돌도 하고 설득도 할 수 있는 그런 좀 중량급, 미국도 잘 아는 그런 사람이 가야 된다"고 설명했다.

박 교수는 '이인영, 임종석, 홍익표, 우상호 의원, 또 서호 통일부 차관이 장관으로 가는 게 논의되고 있다'는 질문에 "송영길도 포함돼 있다"면서 "다 대북문제에 관심이 있고 국회에서 역동적으로 활동하는 분들. 어떻게 됐든 그런 분들이 가더라도 좀 격상시켜야 한다"고 말했다.

그는 임 전 실장의 하마평에 대해선 "제가 볼 때 대통령께서 맡아서 해 달라 하면 아주 잘하실 분 아닌가, 또 비서실장을 했기 때문에 중후한 맛도 있다"고 말했다.

한미 워킹그룹을 해체해야 한다고 보는지에 대해선 "당분간 유지하는 게 좋지 않겠나, 미국에 끌려다녀서는 거기가 전적으로 정해주는 것은 탈피해야 한다"고 말했다. 또 외교안보라인 교체에 대해선 "제1부부장이 한 번 흔드니까 다 인사 조치되고 하더라, 이런것도 나쁜 교육"이라며 부정적인 입장을 밝혔다. 대북전단살포 금지법에 대해선 "김여정 하명법이 아니라 빨리 해야 한다"고 말했다.

박 교수는 존 볼턴 미국 국가안전보장회의 NSC 보좌관 회고록과 관련해선 "청와대(문재인 대통령 초청 남북관계 전문가 오찬)에 가서도 그게 귀에 번쩍 뜨이던 소리인데 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 지금도 그러한 신뢰관계가 있다(고 했다는 것)"이라고 말했다. 이어 "남북미 정상들에 대한 신뢰가 있다. 그런데 문제는 밑에서 반대를 해서 안 이루어졌다"고 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr