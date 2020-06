타타대우상용차, 지역고객 초청행사 '최반장 캠페인' 개최

[아시아경제 성기호 기자] 타타대우상용차가 18일 충남 당진에서 진행한 고객 초청 행사 ‘타타대우 최반장 캠페인’을 성료했다고 19일 밝혔다.

타타대우상용차의 ‘최반장 캠페인’은 각 권역별 타타대우 정비 서비스 센터 및 협력업체들과 연계하여 고객들이 가까운 곳에서 편하게 무상 점검을 받을 수 있는 서비스 캠페인이다. 이번 충호남권을 시작으로 오는 9월 수도권과 영남권이 예정되어 있으며, 계속해서 전국을 순회하며 해당 지역 고객들에게 서비스를 제공할 예정이다. 특히 타타대우상용차의 실제 서비스 지원실의 실장인 ‘전문가 최반장’이 직접 현장에서 고객의 차량을 점검한다.

이번에 진행된 ‘최반장 캠페인’에는 약 150여명의 고객을 초청하여, ▲누유 점검 ▲차량 실내 관리 ▲전기장치 점검 ▲에어컨 필터 및 가스 충전 ▲소모성 부품 무상 서비스 등의 다양한 점검 서비스를 제공했다. 또한, 참가 고객을 위해 ‘최반장 라운지’를 운영하여 고객들에게 편의 시설도 제공했다. 1인용 텐트로 구성된 ‘프라이빗 휴게존’은 대기중인 고객들이 주위 시선에 구애받지 않고 편안하게 휴식을 취할 수 있는 공간으로 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 사회적 거리두기도 실천할 수 있어 고객들의 선호도가 높았다. 또한 장시간 운전으로 쌓인 피로를 풀 수 있는 ‘안마의자 라운지’, 식사와 음료가 준비된 ‘스낵바’가 마련됐다. 또한 점검을 마친 고객에게 트럭내 보관이 간편하고 간단한 정비에 활용되는 미니 공구세트가 기념품으로 제공됐다.

이번 캠페인의 참가자 이문재(45)고객은 “단순하게 점검을 받는 다는 생각으로 참가했지만, 직접 와서 보니 생각했던 것과는 달랐다. 접수나 점검, 확인 등의 동선도 잘 연결되어 있고, 편의시설과 먹거리가 잘 갖춰져 있어 색다른 경험이었다”고 소감을 전했다.

김방신 타타대우상용차의 사장은 “상용차 운행에는 시간 제약이 많아 서비스 센터 방문이 어려운 고객들이 많다. 점검 서비스도 받고, 즐길거리와 먹거리로 고객들의 생활에 활력을 주고 싶었다.”며 “앞으로도 ‘최반장 캠페인’을 전국적으로 확대하여 모든 고객들의 편의를 도울 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

