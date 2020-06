동원참치, 세계를 담다…각국의 랜드마크 담은 아트캔 출시

[아시아경제 이선애 기자] 동원F&B가 동원참치에 세계 각국의 랜드마크를 담은 ‘동원참치 아트캔’을 출시했다고 19일 밝혔다.

‘동원참치 아트캔’은 올해 설에 한정판으로 판매했던 ‘아트 컬래버레이션 선물세트’의 구성품으로, 글로벌 팝아트 작가 마이크 카롤로스(Mike Karolos)가 그린 세계 각국의 랜드마크를 동원참치 디자인에 삽입한 형태다.

마이크 카롤로스는 형태를 단순화하고 검정색, 흰색 등 원색만으로 대상을 표현하는 ‘데 슈틸(De Stijl)’ 화풍의 팝아트 작가로, 다수의 글로벌 기업과 협업해왔다. 동원F&B는 마이크 카롤로스가 그린 자유의 여신상, 에펠탑 등 세계 각국의 랜드마크 10종이 각각 담긴 ‘동원참치 아트캔’을 출시해 세계로 나아가는 동원참치의 이미지를 담아냈다.

동원F&B 관계자는 “한정판 선물세트에 대한 소비자들의 뜨거운 관심에 보답하고자 ‘동원참치 아트캔'을 정식으로 출시하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 젊고 신선한 동원참치의 이미지를 만들어 나갈 것”이라고 전했다.

‘동원참치 아트캔’ 6개입(135g x 6개)의 가격은 1만980원이며 쿠팡에서 구입할 수 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr