中상무위, 홍콩보안법 초안 심의 돌입

[아시아경제 이진규 기자] 중국 최고입법기관인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 초안 심의에 돌입했다.

18일 관영 신화통신 등 외신에 따르면 홍콩보안법 초안은 이날부터 열리는 전인대 상무위원회에 심의를 위해 제출됐다. 이번 상무위원회 회의는 20일까지 열린다.

홍콩보안법 초안은 ▲국가 분열 ▲국가 정권 전복 ▲테러 활동 ▲외국 세력과의 결탁 등 국가 안보를 해치는 4가지 범죄 행위와 형사 책임을 규정한 것으로 전해졌다.

전인대는 지난달 연례 전체회의에서 홍콩보안법 초안을 통과시킨 바 있다. 중국은 홍콩이 지난해 범죄자본토인도법안(송환법) 반대 시위로 혼란에 빠지자 홍콩보안법을 제정해 홍콩기본법에 삽입한다는 계획이다.

한편 미국은 중국의 홍콩보안법 제정 시도를 강력하게 비난했으며, 주요 7개국(G7) 역시 17일(현지시간) 성명을 내고 홍콩보안법 제정을 재고하라고 촉구했다.

