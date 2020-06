대선조선, 대형 카페리 ‘한일 골드스텔라’ 건조

18일 부산 영도조선소에서 명명식 … 해수부 현대화펀드 지원 2번째 인도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 18일 대선조선 부산 영도조선소에서 여수와 제주를 오가는 대형 카페리선 ‘한일 골드스텔라’의 명명식이 열렸다.

행사에는 한일고속, 해양수산부, 세계로선박금융, 여수해양수산청, 여수항만공사, 한국선급이 참석한 가운데 160m급 연안여객선의 이름이 붙여졌다.

한일 골드스텔라는 여수~제주 노선을 운항할 예정으로 한일고속이 해양수산부 연안여객선 현대화펀드 지원을 받아 대선조선이 건조한 두 번째 대형 카페리선이다.

길이 160m, 너비 24.8m로 현재 완도~제주 노선을 운항하고 있는 실버클라우드와 동일한 규모이나 승선인원을 약 200명 줄였다. 대신 다양한 객실 연출과 대형 편의점, 게임룸, 놀이방뿐 아니라 추가로 VR룸, 애완견과 같이 즐길 수 있는 펫룸, 야외 테라스와 연결된 넓은 규모의 레스토랑을 구성해 승객들의 편의시설을 확충했다. 고급 인테리어 자재 사용과 지역 예술가들의 작품들을 비치해 다양한 볼거리도 제공할 예정이다.

현재 2년 연속 영업흑자 실현에 이어 기업매각 작업을 진행하고 있는 대선조선은 그동안 해양수산부의 연안여객선 현대화펀드가 발주한 대형 카페리선 6척 중 4척을 수주하고 2척을 인도해 카페리 전문 조선소로 자리매김했다.

이번 ‘한일 골드스텔라’를 운영하게 되는 한일고속은 현재 골드, 실버, 블루, 레드를 테마로 4척의 카페리를 운영 중이다. 이 가운데 골드스텔라는 한일고속을 대표하는 대형 카페리로 실내 인테리어 또한 골드 톤의 색상으로 고급스러움을 한층 더했다.

골드스텔라는 오는 29일 여수항에서 제주항으로 첫 운항을 할 예정이며 여름철 성수기 여행객들의 이용에 관심이 쏠리고 있다.

