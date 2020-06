[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평소방서(서장 임동현)는 신속한 심폐소생술 및 응급처치로 도민의 소중한 생명을 살린 구급대원 및 펌뷸런스 대원 3명에게 ‘하트세이버’ 인증서 및 배지를 수여했다고 18일 밝혔다.

이날 하트세이버는 이상훈(29) 소방사, 김효겸(57) 소방위, 김민석(37) 소방사다.

하트세이버(Heart Saver)는 ‘생명을 소생시킨 사람’이란 뜻으로 심정지 환자에게 심폐소생술 등의 적극적인 응급처치로 일상생활에 복귀할 수 있도록 기여한 구급대원 등에게 수여된다.

이상훈 소방사는“항상 구급대원의 책임감과 사명감을 갖고 노력할 것”이라고 말했다.

