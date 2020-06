[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부경찰서(서장 임광문)는 범죄예방협의체를 개최했다고 18일 밝혔다.

서부경찰서가 주관하는 범죄예방협의체는 서구청·서구 시니어클럽 실무자 등 각 분야 전문가로 구성됐다.

범죄취약요소에 대해 공유하고 개선방안을 함께 논의하는 협의체로 각 기관·단체가 상호 공유·협업을 통해 범죄로부터 안전한 서구 만들기를 목적으로 한다.

이날 협의체에서는 상무2동 고령친화안심마을 조성, 취약가구 방범시설 지원사업, 제5회 범죄예방대상 공모 건 등을 협의했다.

임광문 서부경찰서장은 “범죄예방협의체를 통해 지역사회 주민요구와 불안을 민·관·경이 함께 인식하고 해결해 나가는 공동체 치안의 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

