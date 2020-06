문재인 대통령, 디지털뉴딜 첫 현장 행보 '더존비즈온' 방문

[아시아경제 임정수 기자] 문재인 대통령이 디지털 뉴딜 첫 현장 행보로 기업 전사적자원관리(ERP) 전문 기업 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 3,000 등락률 -2.63% 거래량 775,375 전일가 114,000 2020.06.18 15:05 장중(20분지연) close 을 방문해 관계자와 개발자들을 격려했다고 더존 측이 18일 밝혔다.

더존비즈온에 따르면 문 대통령은 이날 오전 강원도 촌천시 남산면에 위치한 더존ICT그룹 강촌캠퍼스를 방문했다. 이 자리에서 김용우 대표로부터 기업성장 스토리와 비즈니스 플랫폼, 빅데이터, 인공지능(AI), 핀테크 사업 등에 대한 설명을 듣고, 현장에서 근무하는 소프트웨어 개발 직원들과 소통했다.

대통령은 이 자리에서 "디지털 뉴딜을 통해 대기업 중심의 생태계가 중소·중견기업 중심으로 새롭게 재편되고, 글로벌로 진출하는 기업들이 늘어나는 등 새로운 기회와 일자리가 창출될 것"이라며 "데이터와 AI 전문 기업으로 디지털 뉴딜을 선도하는 주역들이 자랑스럽고 기대도 크다"고 말했다.

문재인 정부는 지난 2018년 8월 데이터 경제로의 전환을 선언했고, 지난해 12월에는 AI 국가전략을 수립했다. 올해 2월 소위 '개망신법'으로 불리던 데이터 3법을 개정하는 등 데이터·AI 경제 활성화를 적극 지원하겠다고 발표했다.

대통령의 이번 방문은 정부가 지난 3일 디지털 한국판 뉴딜을 위한 추가경정예산(추경)을 발표한 후 갖는 첫 현장 행보다. 더존비즈온은 데이터 기반 혁신의 모든 단계를 보여줄 수 있는 기업으로 대통령 방문 대상에 선정됐다. 지난 1991년 자본금 5000만원의 소규모 기업으로 시작해, 현재는 시가총액 3조5000억원의 중견기업으로 성장했다.

송호철 더존비즈온 플랫폼사업부문 대표(상무)는 "지속적인 정부의 데이터 활성화 정책 지원으로 우수한 데이터 기반 혁신 서비스 개발이 가능할 것"이라며 "정부의 DNA(Data·Network·AI) 정책 기조에 발맞춰 공공과 민간협력으로 국가적 차원의 기업 생태계 구축에 보탬이 되는 선례를 많이 남길 수 있을 것"이라고 말했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr