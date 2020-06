산업부, 전기·전자 베트남 투자기업 간담회 개최

"코로나19 대응 정부-해외진출기업 협력 확대"

[아시아경제 문채석 기자]정부는 베트남에 투자하는 전기전자업계 협회 및 기업 대표 등과 간담회를 열고 대응전략을 논의했다.

박기영 산업통상자원부 통상차관보는 18일 오후 2시 대한상공회의소에서 '베트남 투자기업 간담회'를 열었다. 전기전자는 베트남 핵심 투자분야다.

간담회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 베트남과의 인력 교류가 제한돼 어려움을 겪는 기업 대응방안을 찾기 위해 마련됐다.

박 차관보는 이 자리에서 베트남 당국과 '기업인 입국 신속통로' 도입을 협의하고 있다고 설명했다.

박 차관보는 "향후 업계와의 소통 및 베트남 정부와의 협력을 확대해 우리 기업들의 투자 환경 및 현지 경영 애로 개선을 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.

산업부에 따르면 간담회에 참석한 업계 대표들은 필수 기업인의 베트남 입국 지원 관련 정부의 노력에 감사를 표했다.

그러면서 격리기간 단축·면제, 비자 연장 및 노동허가증 발급 원활화 등에 대한 정부의 추가 지원을 요청했다.

아울러 한국기업 맞춤형 인력 육성, 기반시설 확충, 제도개선 등에서 베트남 측과 보다 적극적으로 협력해달라고 요구했다.

산업부 관계자는 "앞으로도 산업부는 코로나19 상황에서 기업인 이동제한으로 어려움을 겪는 여러 업종 기업들의 애로를 듣고 해당국 정부와 협의를 해 해소방안을 적극적으로 찾을 계획"이라고 말했다.

