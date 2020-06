넷마블, 모바일 신작 '스톤에이지 월드' 172개국 출시

출석 이벤트로 게임 아이템 증정

[아시아경제 이진규 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 97,800 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 182,255 전일가 97,700 2020.06.18 13:37 장중(20분지연) close 은 18일 모바일 턴제 다중접속역할수행게임(MMORPG) '스톤에이지 월드'를 글로벌 172개 나라에서 정식 출시했다고 밝혔다.

스톤에이지 월드는 PC 게임 '스톤에이지' 지식재산권(IP)을 활용해 원작의 다양한 펫들과 콘텐츠를 모바일로 재해석한 게임이다. 캐주얼한 3D 그래픽을 활용해 석기 시대 생활과 다양한 펫 등 원작의 감성을 담아냈다.

이용자들은 조련사가 돼 250마리가 넘는 펫을 수집하고 길들일 수 있으며, 결혼과 부족 시스템 등 다른 이용자들과의 교감을 통해 차별화된 재미를 즐길 수 있다. 스톤에이지 월드는 지난 17일부터 진행한 사전 다운로드만으로 당일 국내 애플 앱스토어 인기 1위에 오르는 등 이용자들의 많은 관심을 받고 있다.

넷마블은 이번 출시를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 우선 '15일 출석 이벤트'와 '매일 출석 이벤트'에 참여만 해도 조련사의 밧줄, 스톤 등 풍성한 아이템을 증정한다. 아울러 모가를 성장시켜 펫 성장 아이템 등을 획득할 수 있는 '모가 성장 이벤트', 레벨 달성에 따라 조개, 블루젬 등 보상을 받을 수 있는 '레벨 보상 이벤트' 등도 함께 열린다.

넷마블은 사전등록 이벤트에 참여한 이용자들에게 100만 스톤을 지급한다. 마켓 사전등록에 참여한 이용자들에겐 조개 5만개를 추가로 제공하며 공식 유튜브 채널 스톤TV의 구독자 달성 수에 따라 조련사의 밧줄 10개, 조개 5000개 등 다양한 게임 재화도 지급할 예정이다.

