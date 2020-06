[드링킷] 술 종류별 칼로리, 알고 마시자

가장 충격적인 술의 칼로리는?

같은 알코올로 만들어지지만 어떤 재료가 들어가고 어떤 방식으로 제조되는지에 따라 술의 맛과 향 그리고 칼로리는 천지차이다. 칼로리가 어쨌든 계속 마실 술이지만, 지금껏 마셔왔던 술의 칼로리가 얼마나 되는지는 알아두자. 당신에게 가장 배신감을 안겨준 고칼로리의 술은 무엇일까.

소주

소주 칼로리는 이미 많은 사람들이 알고 있을 것이다. 한 잔에 대략 55kcal이며, 한 병으로 치면 무려 396kal라고 한다. 소주 한 병이 밥 한 공기의 칼로리보다 더 나간다고 하니 상당한 충격을 받을 수 밖에 없을 것. 그래도 일상에서 가장 자주 찾는 술인데, 칼로리가 꽤나 난감하다.

맥주

맥주는 한 손에 딱 들어오는 355ml와 그보다는 약간 큰 500ml 두 종류가 있다. 각각 87kcal와 123kcal인데 200kcal가 넘지 않는다면 하루에 한 캔 정도는 괜찮지 않을까. 아무리 칼로리가 높아도 맥주로 하루를 마무리 하는 것은 포기할 수 없다.

과일 소주

의외로 일반 소주와 칼로리 면에서 큰 차이를 보이지 않아 안심했던 과일 소주. 달달한 과일 맛 때문에 고칼로리 일 것이라 생각했지만 예상 밖이다. 그래도 한 잔에 58kcal, 한 병으로 치면 400kcal가 훌쩍 넘어버리니 마냥 들이켤 수는 없다.

막걸리

다음은 막걸리. 장마철 심심치 않게 위로가 되는 주류다. 막걸리는 300ml 정도의 사발에 99kcal이며 한 병으로 계산 시 247kcal 정도가 나간다. 낮은 편은 아니지만 한 병에 거의 400kcal가 육박하는 소주에 비하면 약한 편이다. 사실 막걸리는 함께 먹는 안주, 특히 전이나 제육볶음 등 기름진 음식 때문에 더 살이 찌기 쉽다고.

와인

와인은 글라스에 따르는 양의 차이가 있지만 대략 잔의 1/3이 125ml가 나간다고 볼 때 레드와인 경우 88kcal에 달하며 화이트 와인은 대략 102kcal가 나간다. 물론 당도나 바디감에 따라 약간의 차이는 있겠지만 평균적으로는 한 잔당 80~110kcal라고 보면 된다.

위스키

위스키도 와인과 마찬가지로 글라스에 따르는 양에서 차이가 있지만 한 잔에 25ml 정도 따른다고 볼 때 평균적으로 55~60kcal가 나간다. 50ml에 55kcal 정도 되는 소주를 생각하면 상당한 칼로리다. 도수만 센 줄 알았더니 칼로리도 만만치 않다.

칵테일

칵테일은 글라스 형태도 다양하지만 들어가는 음료, 베이스 술, 첨가하는 액상에 따라 칼로리의 범위도 굉장히 넓다. 모히또나 코스모폴리탄, 마티니 등 상대적으로 가벼운 칵테일은 100~170kcal 정도. 롱 아일랜드 아이스티나 마가리타, 피나콜라다 등 당도 높은 칵테일은 600~700kcal까지 나간다고 하니 오늘 알아본 술들의 칼로리 중 가장 고칼로리가 아닐까.

