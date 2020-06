동화약품, 활명수 122주년판 판매수익금 전액 기부

[아시아경제 조현의 기자] 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 15,650 전일대비 100 등락률 -0.63% 거래량 663,942 전일가 15,750 2020.06.18 11:24 장중(20분지연) close 은 지난해 발매된 활명수 122주년 기념판의 판매수익금 전액을 대한적십자사에 기부했다고 18일 밝혔다.

기부금은 동화약품의 '생명을 살리는 물' 캠페인의 일환으로 전 세계 물 부족 국가에 안전한 식수와 위생 환경을 제공하기 위해 쓰일 예정이다. 지난해에 이어 올해 '네팔 다일렉(Dailekh) 지역의 물과 위생 사업'에 지원된다. 식수 공급시설, 위생시설 건립 확대, 지속적인 위생·시설 관리를 위한 지역주민 대상 보건·위생교육 활동에 사용될 예정이다.

김흥권 대한적십자사 서울지사 회장은 "네팔의 다일렉 지역은 수인성 질환으로 고통받는 사람들이 많은 곳"이라며 "활명수와 함께 지역민들에 깨끗한 물을 공급하고 건강한 삶을 지원할 수 있어 기쁘다"고 밝혔다.

김대현 동화약품 상무는 "유례없는 감염병 사태로 전 세계적인 위기를 맞은 시기에 대한적십자사와 함께 활명수의 가치와 정신을 많은 사람에게 전하게 되어 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 동화약품 활명수는 '생명을 살리는 물'의 역할을 다할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.

동화약품은 2013년 첫선을 보인 활명수 116주년 기념판을 시작으로 카카오프렌즈, 힙합 서바이벌 프로그램 쇼미더머니, 패션브랜드 게스와의 콜라보레이션으로 매년 새로운 활명수 기념판을 출시해 '생명을 살리는 물' 캠페인을 진행하고 있다. 지난해에는 업사이클링 브랜드 '플리츠마마'와의 협업을 통해 친환경적 가치를 담은 기념판을 출시했다.

