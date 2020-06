박지원 “文대통령, 트럼프-김정은 비핵화 구체적 합의 말씀”

외교안보라인 책임 지적엔 “아무 말 안해”

[아시아경제 임춘한 기자] 박지원 전 민생당 의원은 18일 베트남 하노이 북미정상회담 결렬 당시와 관련해 “문재인 대통령이 (원로들과의 오찬에서) 말씀하시는데 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 비핵화에 대한 상당히 구체적 합의가 됐는데 밑에서 반대해 못했었다고 했다”고 밝혔다.

박 전 의원은 이날 tbs 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “문 대통령 말씀은 지금도 그런 사이 때문에 두 정상 간에 상당한 신뢰가 있는 것이라고 했다”며 이같이 말했다.

박 전 의원은 "(문 대통령이) 남북관계가 항상 평탄하지는 않았다"며 “상황 관리를 인내하면서 대응은 적절히 하되 어떻게든 대화로 풀 수 있도록 해야 한다고 했다"고 전했다.

박 전 의원은 문 대통령이 북한에 대해 ‘실망스럽다’고 발언했다는 일부 언론 보도에 대해 "그런 이야기는 들은 기억이 없다"고 밝혔다.

박 전 의원은 “한 분이 지금의 사태를 불러온 외교안보라인에 책임을 물어야 된다고 말하니까 문 대통령께서는 아무 말씀은 안 하셨다”고 말했다.

