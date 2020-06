락앤락, 경제적 부담 완화 온·오프라인 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 소비자의 경제적 부담을 덜어주기 위해 온?오프라인 대규모 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

락앤락은 오는 30일까지 플레이스엘엘 매장 등 전국의 26개 직?가맹점과 온라인 자사몰에서, 올해 상반기 소비자들에게 주목받은 인기 제품을 엄선해 최대 60% 할인가에 선보인다.

식품보관용기 카테고리에서는 냉장고 정리를 도와주는 기능성 용기와 식재료 보관에 탁월한 전용 용기 등을 눈여겨볼 만하다. 뛰어난 적층 기능과 모던한 디자인으로 꾸준히 인기를 얻고 있는 ‘비스프리 모듈러’, 전면이 투명해 내용물 확인이 쉬운 ‘뚜껑까지 투명한 밀폐용기’ 그리고 냉장고를 더욱 깔끔하게 정리할 수 있는 냉장실, 냉동실 정리 트레이 등의 제품도 할인가에 장만할 수 있다. 최근 간편식 구매도 크게 늘어난 만큼, 간편식과 전자레인지 사용 등에 특화된 ‘간편식 글라스’, ‘렌지락’ 등도 구성했다. 또한 ‘수박보관용기’와 샐러드 등을 나눠 담아 휴대할 수 있는 ‘투웨이 용기’는 여름철 활용하기 제격이다.

통주물 방식으로 열전도율이 우수한 프리미엄 ‘살롱 시리즈’는 홈쇼핑에서도 꾸준히 판매고를 올리는 인기 품목이다. 가벼우면서도 튼튼한 내구성에 가격까지 합리적인 ‘하드앤라이트 시리즈’도 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 장기화되는 코로나에 집에서도 레스토랑 분위기를 낼 수 있도록 홈스토랑 시리즈 ‘3구 나눔팬’과 ‘그릴팬’ 등도 프로모션 라인으로 선보인다.

여름철 수분 보충이나 홈트레이닝을 도와줄 물병과 텀블러 등 음료용품도 다양하게 준비했다. 하루 2L 수분 섭취를 체크할 수 있는 ‘헬퍼 보틀’과 운동할 때 혼합 음료를 만들 수 있는 ‘쉐이크잇 보틀’ 그리고 사무실이나 차량에 두고 사용하기 편한 ‘스윙 텀블러’, 스트랩이 있어 휴대가 간편한 ‘처비 텀블러’ 등 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있다. 음료용기 세척에 용이한 세척솔도 할인가에 마련할 수 있다.

보냉 기능이 우수한 ‘캠핑 쿨러백’, 가볍고 열전도율이 높은 ‘스피드쿡 라면냄비’, 충전 방식으로 휴대해 위생을 챙길 수 있는 1~2인용 ‘칫솔살균기’ 등도 이번 프로모션에서 만날 수 있다.

