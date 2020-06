[김맹녕의 골프영어회화] "초보자는 스퀘어 스탠스?"

초보자는 공을 치기 쉽고 방향성이 좋은 스퀘어 스탠스를 취한다.

골프에서 두 발의 넓이는 '스탠스(stance)'다.

발의 위치에 따라 세 가지 종류로 나뉜다(There are three types of stance; the square stance, the open stance, and the closed stance). 양발 끝을 나란히 정렬하면 스퀘어 스탠스(square stance), 타깃을 향해 오른쪽 발이 반 보 앞에 나오면 오픈 스탠스(open stance), 반대로 오른쪽 발이 뒤쪽으로 반 보 들어가 있으면 클로즈드 스탠스(closed stance)가 된다. 스탠스 별 특징을 살펴보자.

▲ 스퀘어 스탠스= 양발이 목표선에 평행이다(A square stance means the feet are parallel to the target line). 어드레스에서 양발의 끝을 '11자' 형태로 만들고 공을 보낼 타깃 방향에 몸을 정확하게 수평이 되게 서는 자세다(Set your feet and body square to the target line). 초보자들이 가장 많이 취한다. 타구의 방향을 컨트롤하기 수월하고, 몸의 회전이 편하다. 직진성을 높일 수 있다.

▲ 오픈 스탠스= 오른쪽 발은 스퀘어를 유지하고 왼쪽 발은 살짝 뒤로 빼서 공을 보낼 방향으로 15-20도 정도 오픈한다. 왼쪽으로 회전이 쉽다는 이점이 있어 방향성을 중시하는 어프로우치 샷이나 벙커 샷을 할 때 유리하다(For a chip shot or a sand shot, take an open stance). 의도적인 페이드를 칠 경우에도 이 스탠스를 취한다(I use an open stance, especially when playing an international fade).

▲ 클로즈드 스탠스= 오른쪽 발을 왼쪽 발보다 살짝 뒤로 빼서 선다. 백스윙에서 몸의 회전이 잘되지 않는 골퍼에게 적합하다. 평소 슬라이스가 심하다면 클로즈드 스탠스를 취해서 오픈 스탠스와는 반대로 인 아웃(IN-OUT) 스윙 궤도를 만들어 드로우(draw) 구질을 구사할 수 있다. 평소 드로우나 악성 훅이 발생하는 골퍼는 더 심하게 왼편으로 휜다는 점을 기억해 두자.

A: Would you check my stance?(제 스탠스 좀 봐주시겠어요?)

B: Yes. Let me see, your stance is a closed stance. A closed stance will encourage an inside-to-outside swing path, causing a draw(네. 한 번 보죠. 클로즈드 스탠스네요. 인에서 아웃(IN-OUT) 스윙으로 드로우 구질이 나옵니다).

A: What is an open stance in golf?(오픈 스탠스는 어떤건가요?).

B: An open stance may encourage an outside-to-inside swing path may give the golfers a little more opportunity to slice(아웃에서 인(OUT-IN)으로 스윙궤도가 만들어지는 스탠스입니다. 약간 슬라이스가 납니다).

A: Thanks(감사합니다).

글ㆍ사진=김맹녕 골프칼럼니스트





