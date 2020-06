덕은자이 무순위 '줍줍' 청약에 3만6000명 몰려

[아시아경제 최동현 기자] 고분양가 논란으로 부적격 당첨과 계약포기 물량이 대량 쏟아진 고양시 덕은지구 DMC리버파크자이와 DMC리버포레자이 무순위 청약이 3만6000여명이 몰렸다.

18일 한국감정원 청약홈에 따르면 전날 무순위 청약 접수를 진행한 'DMC리버파크자이'와 'DMC리버포레자이'에 각각 2만1510명, 1만4352명이 신청했다. 두 단지 총 263가구 공급에 3만5862명이 접수했다.

청약 경쟁률은 DMC리버파크자이가 202.9대 1, DCM리버포레자이가 91.4대 1을 기록했다. 두 단지는 당첨자 발표일이 달라 중복으로 무순위 청약 접수가 가능했다.

정부가 전날 부동산 투기 수요를 차단하기 위해 규제지역을 새롭게 지정하고 갭투자 차단을 위해 대출규제 강화와 토지거래허가구역을 지정하는 등 강도 높은 규제를 쏟아냈음에도 청약시장 열기는 여전한 것으로 보인다. 지난해 11월 일부 지역을 제외하고 조정대상지역에서 해제된 고양시는 이날 대책에서 전역이 다시 조정대상지역으로 묶였다.

DMC리버파크자이와 DMC리버포레자이는 공공택지에서 분양하는 아파트임에도 3.3㎡당 분양가가 각각 2583만원, 2630만원으로 책정돼 고분양가 논란이 일었었다. 단지가 공공택지에 위치해 분양권은 소유권 이전등기일까지 전매가 제한된다.

한편 A4블록에 들어서는 DMC리버파크자이는 지하 2층~지상 24층, 6개동 84~99㎡(이하 전용면적) 702가구며 A7블록에 들어서는 DMC리버포레자이는 지하 2층~지상 24층, 5개동 84㎡ 318가구 규모다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr