파월 "경제 지원 조기 종료시 걱정거리 될 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 17일(현지시간) 의회에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위해 취해진 기업과 가계에 대한 재정지원 종료 반대의사를 피력했다.

17일(현지시간) 파월 의장은 전날 상원 은행위원회에 이어 이날 하원 금융서비스위원회에 출석, "의회가 (가계와 기업에 대한) 지원에서 너무 빨리 손을 뗀다면 걱정거리가 될 것"이라면서 이같이 말했다.

파월 의장은 "실직한 사람들과 고전하는 소기업들에 대한 지원을 지속하는 것이적절하다고 생각한다"면서 "미 경제는 (코로나19 충격에서) 이제 막 회복하기 시작했다. 중요한 국면"이라고 강조했다.

그는 연예산업, 관광업의 예를 들며 "이들 업종 종사자들은 코로나19가 역사속으로 사라질 때 까지 어려움을 겪을 것"이라며 "이들을 도와야할 필요가 있다"고 주장했다.

파월 의장의 발언은 코로나19 극복을 위해 재정정책을 통해 시행 중인 각종 지원을 조기에 거둬서는 안 된다는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 의회는 코로나19 대응을 위해 그동안 약 3조달러에 달하는 각종 지원책을 내놨다.

앞서 래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 지난 14일 '경기부양 패키지법'(CARES Act)에 따라 코로나19로 실직한 근로자들에게 주당 600달러의 실업급여를 추가로 지급해온 것과 관련, 일터로 복귀하는 근로자들의 의욕 저하를 방지하기 위해 계획대로 오는 7월 31일 지원을 종료할 것이라고 밝힌 바 있다.

반면 민주당은 실업급여 추가 지급 정책을 6개월 더 연장해야 한다는 입장이다. 여야의 입장이 엇갈리고 있는 상황에서 파월의장은 민주당측의 입장을 지지한 것으로 풀이된다. 월스트리트저널은 민주당 의원들이 연이틀 파월 의장에게서 경제지원 법안의 연장이 필요하다는 입장을 끌어내려 했다고 전했다.

월가에서는 5월 소매판매가 17.7%나 깜짝 증가한 것도 미국 정부가 가계에 지급한 현금과 실업급여 확대조치의 영향으로 분석하고 정책효과가 사라지면 악영향이 예상된다고 우려하고 있다.

파월 의장은 이날도 연준은 코로나19 충격으로부터 가계와 기업을 보호하기 위해 모든 수단을 다 동원할 것이라고 거듭 밝혔다.

그는 전날 상원 은행위에서 "경제 회복 시기와 강도에 관해 커다란 불확실성이 남아있다"고 강조했다.

그는 또 금융시장이 정상적으로 작동하고 있다면서 상장지수펀드(ETF) 매입은 점차 축소하고 개별기업 회사채 매입에 주력하겠다는 입장도 내놓았다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr