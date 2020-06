브룩스 전 사령관 "전략자산 전개·한미연합훈련 재개해야"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 빈센트 브룩스 전 주한미군사령관은 17일(현지시간) 북한을 군사적으로 압박할 필요가 있다며 전략자산 전개와 한미연합군사훈련 재개를 주장했다. 북한에 대한 압박을 강화해 더이상 오판을 하지 않도록 해야 한다는 의견이다.

브룩스 전 사령관은 이날 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 주최한 화상 세미나에서 자신이 주한미군사령관으로 있다면 "우리는 군사적 수단으로 (대북) 압박을 높이는 방법을 추구할 것"이라고 말했다.

브룩스 전 사령관은 자신이 주한미군사령관이라면 "훈련을 관철하기에 좋은 때라는 점을 제시하겠다. 이 훈련은 더는 북한과 논의하거나 그들이 영향력을 미칠 문제가 아닐 것"이라며 한미연합군사훈련 재개 필요성도 제시했다.

그러나 그는 "이 모든 것들이 군사적 압박을 조성하겠지만 이는 남북이든, 북미든 외교적 관여의 견인력을 되찾는 것과 결합해 이뤄져야 한다"고 말했다. 북한의 변화에 맞서 한미도 강경하게 대응해 협상력을 높여야 한다고 조언한 것이다.

그는 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파와 개성과 군사도발 경고에 대한 대응 조치와 관련, 2016~2018년 많은 연습을 했음을 상기시켰다. 그는 "이는 한반도에 전략자산 전개 중단 상태를 해제하겠다고 발표하는 것 같은 일을 의미한다"며 핵능력 폭격기, F-35 전투기, 항공모함, 핵 잠수함 등을 열거했다.

그는 이런 조치가 2018년 봄 이후 일어나지 않았다고 한 뒤 이런 수단이 북한을 동요하게 할 것이라며 북한은 자신이 도를 넘었을지도 모른다고 느끼도록 해야 한다고 강조했다.

브룩스 전 사령관은 "북한은 한미 간 분열을 유도해야 한다는 동기가 있다"며 안보 책임자를 비롯해 한미 간 긴밀한 접촉을 유지하는 것이 첫 번째 일이 돼야 한다며 한미간의 밀착을 강조했다.

브룩스 전 사령관은 북한 경제에 대한 영향력 때문에 중국의 역할이 매우 중요함을 강조했지만 한국은 중국보다는 미국을 우선시해야 한다고 힘주어 강조했다.

그는 자신이 사령관으로 있을 때 한국이 '미국은 많은 동맹이 있지만 한국은 한 곳밖에 없다'고 종종 말했다면서 "이는 중국이 아니라 미국이다"라고 강조했다.

브룩스 사령관은 이번 북한의 공세가 미국을 향하고 있지 않다는 점에도 주목했다. 이는 북미 대화는 여전히 열려있음을 의미하며 북미 간 대화가 특정한 기념일을 맞아 적대행위의 중단을 선언할 수 있는 조건으로 이끌 가능성을 배제하지 않았다.

