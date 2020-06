[아시아경제 박종일 기자] 17일 구로구에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 1명 추가 발생했다.

구로구 76번 확진자는 구 47번 확진자(2020.6.5)의 아들이다.

아버지의 양성 확진으로 5일 검체 검사를 받았고, 음성 판명 후 자가격리 중이었다. 16일 자가격리 해제 전 검사를 실시, 17일 오후 양성으로 판명됐다.

확진자는 무증상 상태다. 동거 가족으로 함께 검사 받은 어머니는 음성 판명이 나왔다.

자가격리로 외출은 없는 것으로 확인됐다. 이 확진자는 이날 저녁 격리병원으로 이송될 예정이다.

□ 추가 확진자 기본정보

구로구 76번 확진자(남, 22세) 개봉1동 거주

