[아시아경제 이창환 기자] 프랑스 정부가 북한에 한반도 평화 정착 프로세스에 역행하는 긴장고조 행위를 중지하라고 촉구했다.

프랑스 외무부는 16일(현지시간) 대변인 논평에서 북한의 개성 남북공동연락사무소 파괴에 대해 "한반도의 항구적 평화를 회복하려는 노력에 역행하는 것"이라고 밝혔다.

외무부는 북한에 "긴장 고조 행위를 즉각 중단하고 성의를 갖고 대화를 재개하라"고 요구했다.

프랑스 일간 르몽드는 이날 남북공동연락사무소 폭파 등 일련의 북한의 행동은 "긴장 고조를 위해 정밀히 계산된 조치로, 2년간의 데탕트(긴장완화) 국면이 끝났다는 신호"라고 평가했다.

