거제시 공무원 폭행한 민원 … "엄중 조치할 것"

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시장은 지난 15일 소속 공무원 A 씨가 민원인에게 폭행당한 사건과 관련 "두 번 다시 있어서는 안 될 일"이라며 엄중한 대응을 예고했다.

시에 따르면 사건의 발단은 지난 11일 A 씨가 체납 차량 번호판 보관을 위해 공무 수행 중 발생한 사안에 대해 가해자 B 씨가 보상을 요구하면서 견해차가 생겼다.

지난 15일 시청 세무과를 찾은 가해자 B 씨는 고함을 지르며 심하게 항의를 했고, 이를 여러 명의 직원이 제지하던 중 갑자기 A 씨의 얼굴을 폭행했다.

당시 B 씨는 세무과를 찾기 전 시청 민원실로 전화해 A 씨를 "죽이겠다", "가만히 두지 않겠다"는 협박성 발언을 지속해서 했다.

시 관계자는 "평소 적극적으로 업무에 임했던 A 씨는 심리상태 위축과 정신적인 충격으로 우울증을 호소하고 있으며, 이를 지켜본 60여명의 동료직원들 또한 불안해하고 있다"고 전했다.

변광용 거제시장은 "적법한 직무수행 중 폭행 피해를 본 A 씨의 충격과 상처는 심각하다"며 "불법행위에 대해 단호하게 대처하고, 시 차원의 재발 방지대책 마련에 철저히 하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr